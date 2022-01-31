Дмитрий Губерниев: Медведев правильно сказал — в теннисе присутствует элемент русофобии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о взаимоотношениях второй ракетки мира Даниила Медведева с публикой в ходе Открытого чемпионата Австралии. Большинство зрителей поддерживали Рафаэля Надаля в финале Australian Open и негативно реагировали на некоторые действия Медведева.

«Медведев правильно сказал — элемент русофобии в теннисе присутствует. Но до финала он умело дирижировал всеми негативными потоками. Надо держать удар и быть максимально хладнокровным. Он может относиться к этому с юмором, а здесь это начало работать эмоционально.

Даня — серьёзный раздражитель для публики и соперников. Хочу пожелать ему крепости духа. Ситуация вряд ли изменится скоро, даже когда он станет первой ракеткой. Ему надо менять минус на плюс. То есть рулить ситуацией, менять своё отношение к ней. Для классного спортсмена такой хейт — та история, которая может его завести. Так и было, но в финале что-то оборвалось», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.