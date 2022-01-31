Квитова — Надалю: спасибо за то, что научил нас никогда не сдаваться

Чешская теннисистка Петра Квитова восхитилась игрой испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open. В матче за трофей Надаль в пятисетовом поединке одолел россиянина Даниила Медведева. При этом Надаль проиграл два первых сета. Финал закончился со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Рафа, твой боевой дух и характер не имеют границ! Ты — настоящее вдохновение для всех нас! Спасибо за то, что научил нас никогда не сдаваться», — написала Квитова в своём «твиттере».
Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.
Надаль лишь во второй раз в карьере выиграл Australian Open. Что касается Медведева, то он уже второй год подряд проигрывает в финалах этого турнира. Год назад в решающем матче Australian Open Даниил уступил Новаку Джоковичу.
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