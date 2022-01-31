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Ирина Роднина оценила слова Медведева, что теннисная толпа всегда болеет против русских

Ирина Роднина оценила слова Медведева, что теннисная толпа всегда болеет против русских
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала недовольство российского теннисиста Даниила Медведева поведением болельщиков на Australian Open. В течение всего турнира они радовались его ошибкам, а в финале в матче с испанцем Рафаэлем Надалем активно болели за соперника. После проигранного финала Медведев раскритиковал фанатов и заявил, что зрители «всегда болеют против русских».

«Я уже давно не выступаю. У нас такой вид спорта был, что болели за тех, кого знали и любили. Сейчас, наверное, другая ситуация.

Я смотрела матч между Медведевым и Надалем, но пора уже к этому привыкнуть, если хочешь побеждать. Такое надо игнорировать. Даня, мне кажется, растратил какое-то количество сил на реакцию. А реагировал Медведев болезненно», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Зрители болеют против русских». Крик души Даниила Медведева после проигранного финала «Зрители болеют против русских». Крик души Даниила Медведева после проигранного финала
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