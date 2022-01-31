Ирина Роднина оценила слова Медведева, что теннисная толпа всегда болеет против русских

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала недовольство российского теннисиста Даниила Медведева поведением болельщиков на Australian Open. В течение всего турнира они радовались его ошибкам, а в финале в матче с испанцем Рафаэлем Надалем активно болели за соперника. После проигранного финала Медведев раскритиковал фанатов и заявил, что зрители «всегда болеют против русских».
«Я уже давно не выступаю. У нас такой вид спорта был, что болели за тех, кого знали и любили. Сейчас, наверное, другая ситуация.
Я смотрела матч между Медведевым и Надалем, но пора уже к этому привыкнуть, если хочешь побеждать. Такое надо игнорировать. Даня, мне кажется, растратил какое-то количество сил на реакцию. А реагировал Медведев болезненно», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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