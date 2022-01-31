Надаль: не так важно, что у кого-то из нас 21 титул на ТБШ, а у кого-то 20. Это лишь игра

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал завоевание 21-го титула на турнирах «Большого шлема». Накануне, 30 января, он обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open и стал рекордсменом по количеству побед на ТБШ. Испанец обошёл серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера, у которых по 20 побед на «мэйджорах».
«Я думаю, что мы позитивно относимся к нашему соперничеству. Получил ли я поздравления от Новака или Роджера? Мне пришло много сообщений. Извиняюсь, что не смогу ответить каждому. Но я действительно горжусь тем, как складывается наша конкуренция.
В конце концов, это всего лишь игра. Каждый из нас достиг даже большего, чем мы могли мечтать в детстве. Поэтому не так важно, что у кого-то 21 победа, а у кого-то 20. У кого-то может быть 23 титула, а у другого — 21. Мы вместе делали великие вещи для нашего вида спорта и смогли воплотить мечты в жизнь. Мне повезло, что я являюсь частью этой эпохи», — цитирует Надаля Give me Sport.
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