Навратилова — Надалю: никогда не бывает легко писать историю, но ты ещё не закончил

Бывшая теннисистка Мартина Навратилова поздравила испанца Рафаэля Надаля с победой на Australian Open. Накануне, 30 января, Надаль выиграл 21-й турнир «Большого шлема» в карьере. В финале Australian Open он в пятисетовом матче переиграл россиянина Даниила Медведева.



«Рафаэль Надаль, что за невероятный матч! Никогда не бывает легко писать историю. Но ты на этом ещё не закончил! Поздравляю, чемпион! #21», — написала Навратилова в своём «твиттере».



Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.



Надаль лишь во второй раз в карьере выиграл Australian Open. Что касается Медведева, он уже второй год подряд проигрывает в финалах этого турнира.

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