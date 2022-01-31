Циципас: многие игроки из зависти говорили обо мне гадости без всякой на то причины
Поделиться
Четвёртая ракетка мира, грек Стефанос Циципас откровенно высказался о взаимоотношениях с другими теннисистами.
«Я чувствую, что многие игроки говорили гадости или плохие вещи обо мне без всякой на то причины, но это вполне может быть связано с завистью или некоторыми другими вещами, в причинах которых я не очень уверен. Но каждый заслуживает шанса, просто они должны извиниться или, по крайней мере, признать свою вину. Но я не думаю, что у большинства из них хватит на это смелости, потому что они воспринимают это как поражение. За этим очень печально наблюдать, потому что взаимоотношения между людьми не должны развиваться подобным образом», — приводит слова Циципаса журналист Энрико Мария Рива в своём «твиттере».
Комментарии
- 31 января 2022
-
18:03
-
17:48
-
16:58
-
16:44
-
15:56
-
15:21
-
14:46
-
14:29
-
14:27
-
13:38
-
13:27
-
13:24
-
13:13
-
12:09
-
11:47
-
11:27
-
11:20
-
10:50
-
09:56
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:37
-
08:20
-
08:13
-
08:02
-
07:55
-
07:41
-
07:35
-
04:19
-
00:45
- 30 января 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:09
-
23:03
Партнерский контент