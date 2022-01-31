Кафельников предположил, догонят ли Федерер и Джокович Надаля по количеству побед на ТБШ

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников предположил, догонят ли швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович испанца Рафаэля Надаля по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема».

Кафельников прошёл опрос «Чемпионата» и в «Твиттере» опубликовал фото со своим ответом, подписав его «Теперь вы и моё мнение знаете». Евгений выбрал вариант: «Нет. Не догонят». За него на данный момент проголосовало 16% пользователей. Отметим, что голосование продолжается.

Публикация доступна в «твиттере» Евгения Кафельникова.

Ранее 35-летний Надаль стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии – 2022, в финале обыграв вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Это 21-й трофей испанца на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным рекордом в мужском теннисе. У Федерера и Джоковича – по 20 побед.