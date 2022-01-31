Кафельников: с учётом вчерашнего результата Рафа Надаль 100% выиграет «Ролан Гаррос»!

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился мыслями о результатах Открытого чемпионата Австралии – 2022 у мужчин.

Напомним, 35-летний испанец Рафаэль Надаль в финале Australian Open– 2022 обыграл вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Это 21-й трофей испанца на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным рекордом в мужском теннисе. У Федерера и Джоковича – по 20 побед.

«С учётом вчерашнего результата Рафа Надаль победит на «Ролан Гаррос» с вероятностью 100%!» — написал Кафельников в своём «твиттере».

«Ролан Гаррос – 2022» запланирован на период с 22 мая по 5 июня. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович, на счету которого 20 побед на ТБШ.