Кафельников: с учётом вчерашнего результата Рафа Надаль 100% выиграет «Ролан Гаррос»!

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился мыслями о результатах Открытого чемпионата Австралии – 2022 у мужчин.
Напомним, 35-летний испанец Рафаэль Надаль в финале Australian Open– 2022 обыграл вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Это 21-й трофей испанца на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным рекордом в мужском теннисе. У Федерера и Джоковича – по 20 побед.
«С учётом вчерашнего результата Рафа Надаль победит на «Ролан Гаррос» с вероятностью 100%!» — написал Кафельников в своём «твиттере».
«Ролан Гаррос – 2022» запланирован на период с 22 мая по 5 июня. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович, на счету которого 20 побед на ТБШ.
- 31 января 2022
-
20:30
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
18:57
-
18:03
-
17:48
-
16:58
-
16:44
-
15:56
-
15:21
-
14:46
-
14:29
-
14:27
-
13:38
-
13:27
-
13:24
-
13:13
-
12:09
-
11:47
-
11:27
-
11:20
-
10:50
-
09:56
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:37
-
08:20
-
08:13
-
08:02
-
07:55
-
07:41
-
07:35
-
04:19