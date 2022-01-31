Тим Хенмэн — о Рафаэле Надале: он шаг за шагом восстанавливал веру в собственные силы

Британский теннисист Тим Хенмэн, бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде, считает, что именно вера в собственные силы помогла Рафаэлю Надалю победить на Открытом чемпионате Австралии.

«О Надале долгое время не говорили, потому что он залечивал травмы. Мы не понимали или попросту не знали, каково состояние его ступни, а затем ситуация и вовсе осложнилась коронавирусом.

А после всех этих бед он добрался до Мельбурна без какой-либо игровой практики и вышел на корт. И тут ты думаешь: «Ладно, у него есть определённое количество проведённых матчей, но ведь все победы были одержаны в трёхсетовых поединках».

Однако он шаг за шагом восстанавливал веру в собственные силы, и именно это придавало ему стойкость на корте. Пока мы все сомневались в его возможностях, он просто верил в себя», — приводит слова Хенмэна Tennisworldusa.org.