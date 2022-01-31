Рафаэль Надаль: у людей ложные представления о характере Даниила Медведева
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль трогательно высказался о человеческих качествах второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева.
«У людей ложные представления относительно образа Даниила Медведева. Я говорю это от чистого сердца. В раздевалке, один на один, он очень добрый, неравнодушный и спокойный человек, с которым я легко лажу. Я его очень уважаю, он – великий чемпион», — приводит слова Надаля L’Équipe.
Напомним, 35-летний Надаль (6) в финале Australian Open – 2022 обыграл Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Это 21-й трофей испанца на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным рекордом в мужском теннисе. У Федерера и Джоковича – по 20 побед.
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