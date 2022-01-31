Надаль: Федерер, Джокович и я не больше тенниса. И после нас будут чемпионы, не волнуйтесь

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о будущем мужского тенниса.

«Не существует игрока, который бы был важнее своего вида спорта. Ни Федерер, ни Джокович, ни я, ни Борг, ни Макинрой, ни кто-либо ещё. Я уверен, что теннис окажется в надёжных руках даже после нашего ухода. Ещё будет много других чемпионов, не волнуйтесь», — приводит слова Надаля L’Équipe.

Напомним, 35-летний Надаль (6) в финале Australian Open – 2022 обыграл вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Это 21-й трофей испанца на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным рекордом в мужском теннисе. У швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича – по 20 побед.