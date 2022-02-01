Победитель Открытого чемпионата Австралии-2022 в парном разряде Ник Кирьос запустил собственную NFT-коллекцию.

«Это был отличный турнир полный запоминающихся моментов. Я всегда думаю о фанатах, мне кажется, что NFT – это отличный способ взаимодействия спортсмена с болельщиками. За NFT будущее коллекционирования, я хочу двигать наш спорт вперёд», – приводит слова Кирьоса официальный сайт Australian Open.

На данный момент NFT Кирьоса стоят от $ 20 до $ 9999, желающие могут приобрести их на официальном сайте проекта.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Ник Кирьос и Танаси Коккинакис победили своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла в двух сетах со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.