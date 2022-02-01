Евгений Кафельников отреагировал на слова Червиченко о допинге у Надаля

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников отреагировал на слова бывшего президента футбольного клуба «Спартак» Андрея Червиченко о 21-кратном чемпионе турниров «Большого шлема», испанском теннисисте Рафаэле Надале. Ранее Червиченко заподозрил Надаля в приёме допинга.

«Не знаю, откуда у Андрея такая версия. Здесь он абсолютно неправ. Сами допускаете вариант, что человек будет применять запрещённые препараты на таком уровне? Представляете, какой скандал будет, если его поймают? Это абсурд. Из разряда фантасмагории.

Так что я несправедливые слова экс-президента «Спартака» воспринимаю и в свой адрес. В интернете много троллей рассуждают: да, дескать, Надаль на допинге. Мне смешно такое читать. И это мягко говоря», — цитирует Кафельникова «Рейтинг букмекеров».