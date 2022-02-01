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Надаль прокомментировал слова Федерера о победе Рафаэля на Australian Open

Надаль прокомментировал слова Федерера о победе Рафаэля на Australian Open
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал слова 20-кратного чемпиона ТБШ, швейцарца Роджера Федерера. Ранее Федерер, комментируя победу Надаля на Открытом чемпионате Австралии, тепло поздравил своего давнего соперника.

«Это многое значит для меня. У нас потрясающие отношения. Вместе мы добились потрясающих достижений. Для меня большая честь быть частью его эпохи. Вместе мы пережили множество потрясающих моментов в истории нашего спорта. Получить такое сообщение от него — это много значит для меня.

Желаю ему всего наилучшего. Он знает. Искренне надеюсь, что мы ещё сыграем друг с другом в важных матчах», — приводит слова Надаля Tennis 365.

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