Надаль прокомментировал слова Федерера о победе Рафаэля на Australian Open
Поделиться
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал слова 20-кратного чемпиона ТБШ, швейцарца Роджера Федерера. Ранее Федерер, комментируя победу Надаля на Открытом чемпионате Австралии, тепло поздравил своего давнего соперника.
«Это многое значит для меня. У нас потрясающие отношения. Вместе мы добились потрясающих достижений. Для меня большая честь быть частью его эпохи. Вместе мы пережили множество потрясающих моментов в истории нашего спорта. Получить такое сообщение от него — это много значит для меня.
Желаю ему всего наилучшего. Он знает. Искренне надеюсь, что мы ещё сыграем друг с другом в важных матчах», — приводит слова Надаля Tennis 365.
Комментарии
- 1 февраля 2022
-
11:18
-
10:45
-
09:41
-
09:36
-
09:22
-
09:12
-
07:40
-
07:04
-
00:40
- 31 января 2022
-
23:52
-
23:28
-
22:20
-
20:30
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
18:57
-
18:03
-
17:48
-
16:58
-
16:44
-
15:56
-
15:21
-
14:46
-
14:29
-
14:27
-
13:38
-
13:27
-
13:24
-
13:13
-
12:09
-
11:47
-
11:27
-
11:20
-
10:50
Партнерский контент