Британский теннисист Энди Маррей уволил личного тренера Яна де Витта после окончания его испытательного срока.

Маррей, являвшийся некоторое время первой ракеткой мира, вылетел во втором круге Открытого чемпионата Австралии, потерпев сокрушительное поражение от пробившегося в основную сетку чрез квалификацию японка Таро Даниэля, однако пробился в финал сиднейского турнира АТР-250 неделей ранее. Это стало первым подобным успехом для британца за последние два года, сообщает Mirror.

В ближайшие недели Маррей планирует принять участие в турнирах в Дохе и Дубаи, но уже без помощи персонального наставника. На данный момент Энди занимает 102-ю позицию в рейтинге АТР. В минувшее межсезонье Энди расстался с Хайме Дельгадо, тренировавшим британца на протяжении последних пяти лет.