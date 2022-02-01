Определился первый соперник Аслана Карацева на турнире в Пуне

Российский теннисист Аслан Карацев, который получил первый номер посева на турнире ATP-250 в Пуне (Индия), узнал имя первого соперника. Во втором круге Карацев сразится со 163-й ракеткой мира, шведом Элиасом Имером, который в матче первого круга обыграл итальянца Джан Марко Морони (202) со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

Вторым сеяным на турнире стал итальянец Лоренцо Музетти. Третий номер посева у его соотечественника Джанлуки Маджера. Отметим, что Карацев будет единственным представителем России на турнире. Призовой фонд турнира составит $ 430 тыс. Соревнования будут проходить с 31 января по 6 февраля.

На Australian Open Карацев дошёл до третьего круга. В матче третьего круга россиянин уступил французу Адриану Маннарино со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 5:7, 4:6. Примечательно, что именно на Australian Open год назад россиянин дебютировал на турнирах «Большого шлема». С первой попытки он дошёл до полуфинала, где уступил сербу Новаку Джоковичу, который стал чемпионом турнира.