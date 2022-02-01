Аслан Карацев прокомментировал критику Даниила Медведева в адрес зрителей Australian Open
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Российский теннисист Аслан Карацев высказался по поводу слов второй ракетки мира Даниила Медведева. После проигранного финала Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем российский спортсмен посетовал на враждебное отношение публики.
«Как по мне, это нормально (то, что большинство зрителей поддерживали Надаля. — Прим. «Чемпионата»). Надаль вернулся, не играл почти полгода. Разумеется, болельщики поддерживали его. Да, я понимаю, когда болельщики пытаются тебя отвлечь во время подачи, это беспокоит, но рано или поздно Даниил поймёт это.
Такое же бывало и со мной. Но нельзя просто сказать болельщикам «давайте болейте за меня». Это бессмысленно», — приводит слова Аслана Карацева издание New India 24 News.
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