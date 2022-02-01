Симона Халеп уволила тренера после Australian Open. Их сотрудничество продлилось 4 месяца

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп рассталась с тренером Адрианом Марку после выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2022, сообщает издание 30-0.

Напомним, 30-летняя Халеп в четвёртом круге Australian Open – 2022 проиграла француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 6:3, 4:6.

Примечательно, что Халеп назначила Марку в конце сентября 2021 года. То есть их сотрудничество продлилось около четырёх месяцев. До этого момента Марку уже тренировал Халеп в 2013 году, когда она выиграла три турнира подряд.

До Марку Халеп долгое время тренировалась под руководством известнейшего специалиста Даррена Кэхилла, который сейчас работает с американкой Амандой Анисимовой. Кэхилл также тренировал чемпионов ТБШ Андре Агасси и Энди Маррея.