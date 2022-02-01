Американский журналист: Медведев был прав насчёт того, что у зрителей на AO «нет мозгов»

Американский журналист Киран Фрэнсис опубликовал в издании The Sporting News статью, посвящённую поведению публики во время мужского финала на Открытом чемпионате Австралии. Материал вышел под названием: «Медведев был прав насчёт того, что у зрителей на Australian Open «нет мозгов».

Напомним, россиянин Даниил Медведев жаловался судье на поведение зрителей, которые кричали между его первой и второй подачей. «Они идиоты! Без мозгов, да? У них нет мозгов. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да?» — говорил Даниил.

«Надо признать, что Даниил Медведев ведёт себя далеко не идеально во время борьбы на теннисном корте. Однако в финальном матче Открытого чемпионата Австралии во время тирады Даниила в адрес судьи на вышке Джона Блома россиянин был совершенно прав.

В многотысячной толпе на спортивных соревнованиях всегда найдётся какой-нибудь идиот, но на Открытом чемпионате Австралии этого года проблемы с поведением зрителей возникали слишком часто. Есть разница между созданием атмосферы на теннисном матче и откровенным его срывом, когда зрители орут во время подачи или подготовки к ней.

Медведев заслужил ярлык грубияна своим раздражающим поведением, но можно представить, насколько ему было нелегко терпеть насмешки зрителей на Australian Open.

На спортивных мероприятиях такого масштаба всегда случаются инциденты с участием зрителей, но в этом году на Открытом чемпионате Австралии их было слишком много. Если эта тенденция сохранится, то скоро не только Медведев будет называть австралийских спортивных болельщиков пустоголовыми», — написал Фрэнсис.