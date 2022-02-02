Грег Руседски выбрал лучшего между Федерером, Надалем и Джоковичем

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски выбрал сильнейшего теннисиста из «Большой тройки», в которую принято включать швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. По словам Руседски, Джокович превосходит Федерера и Надаля.

«Я действительно верю, что, когда эта эпоха тенниса закончится, Новак будет считаться величайшим. Единственное место, где Роджер представляет угрозу для него, — Уимблдон. И то лишь в том случае, если его тело позволит ему вернуться.

Рафа уже облизывается и думает, мол, свой 22-й ТБШ я завоюю в Париже (на «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»). Но Новак скажет: ладно, увидимся в Париже. А Уимблдон и US Open должны быть его. К концу 2022 года у них может быть по 22 титула, но я думаю, что после прошлогодних подвигов Новак станет величайшим. Если он будет оставаться здоровым, он может в среднем выигрывать по два ТБШ в год. Он может добраться до 25 титулов ТБШ. Он ведёт по личным встречам с Рафой и Роджером, и у него больше всего недель в ранге первой ракетки мира», — приводит слова Руседски Telegraph.