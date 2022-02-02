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Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова сыграют на турнире WTA-250 в Монтеррее

Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова сыграют на турнире WTA-250 в Монтеррее
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Россиянки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова примут участие в теннисном турнире WTA-250 в мексиканском Монтеррее на харде, который пройдёт с 28 февраля по 6 марта 2022 года.

Заявочный лист на данный момент возглавляет представительница Великобритании Эмма Радукану, занимающая тринадцатое место в рейтинге WTA на данный момент. Помимо Павлюченковой (14), из представительницы двадцатки лучших списка теннисисток мира в Мексике выступит пятнадцатая ракетка мира украинка Элина Свитолина. Потапова в рейтинге WTA занимает 77-е место.

В предварительном списке участниц соревнований пока значится 21 спортсменка. Он получит свой окончательный вид за несколько дней до начала состязаний и окончания квалификации. Изменения также могут быть внесены в данный заявочный лист в связи с травмами теннисистов и пандемией коронавируса.

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