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Медведев и Джокович стали номинантами британской спортивной награды Laureus

Медведев и Джокович стали номинантами британской спортивной награды Laureus
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Российский теннисист Даниил Медведев стал номинантом на получение британской спортивной награды Laureus в категории «Прорыв года». Один из главных соперников Даниила на корте серб Новак Джокович номинирован на получение премии в категории «Лучший спортсмен года».

Как сообщает официальный сайт премии, конкурентами россиянина будут венесуэльская легкоатлетка (тройной прыжок) Юлимар Рохас, британская теннисистка Эмма Радукану, австралийская пловчиха Ариарне Титмус, индийский метатель копья Нирадж Чопра и испанский футболист Педри.

В список номинантов на приз лучшему спортсмену года помимо Джоковича вошли Калеб Дрессел (плавание, США), Элиуд Кипчоге (легкая атлетика (марафон), Кения), Макс Ферстаппен («Формула-1», Нидерланды), Роберт Левандовски (футбол, Польша) и Том Брэди (американский футбол, США).

За звание спортсменки года поспорят Алексия Путельяс (футбол, Испания), Эллисон Феликс (легкая атлетика (бег), США), Эшли Барти (теннис, Австралия), Элейн Томпсон (легкая атлетика (бег), Ямайка), Эмма Маккеон (плавание, Австралия) и Кэти Ледеки (плавание, США).

Обладатели наград будут объявлены весной.

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