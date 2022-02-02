Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира в Монпелье
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35-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
В матче второго круга шестой сеяный Бублик в трёх сетах обыграл представителя Франции Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Бублик 11 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Эрбера — 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В следующем раунде Бублик встретится с победителем матча Жиль Симон (Франция, Q) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2).
Действующим чемпионом турнира в Монпелье является бельгиец Давид Гоффен.
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