Рафаэль Надаль – о 21-м титуле на ТБШ: этого будет недостаточно, чтобы стать рекордсменом
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о планах на будущее.
«Я бы хотел стать рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема», но я не одержим этим. При этом я не думаю, что 21 титула будет достаточно для достижения цели», — приводит слова 35-летнего Надаля журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».
Напомним, 35-летний Надаль (6) в финале Australian Open – 2022 обыграл вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Это 21-й трофей испанца на турнирах «Большого шлема», что на данный момент является абсолютным рекордом в мужском теннисе. У швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича по 20 побед.
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