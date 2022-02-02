Американское СМИ: за освистывания в Австралии Даниил Медведев винит всех, кроме себя

Журналистка Элизабет Карпен опубликовала в издании New York Post статью, посвящённую критике россиянина Даниила Медведева поведения публики в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022, где он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
Напомним, Медведев жаловался судье на поведение зрителей, которые кричали между его первой и второй подачей. «Они идиоты! Без мозгов, да? У них нет мозгов. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да?» — говорил Даниил.
«Даниил Медведев может подать, но не может принять. Во время матча болельщики в подавляющем большинстве поддерживали Надаля, что задело Медведева. Он посчитал, что трибуны болели против него.
За эти освистывания звезда тенниса винил всех, кроме себя. Но дело в том, что у россиянина постоянно проявляются вспышки агрессии на турнирах, и даже во время матча с Надалем часто казалось, что он провоцирует толпу. Например, Медведев поднял руки, празднуя победу в двух сетах. Фанаты ответили на этот жест продолжительным свистом. Им показалось, что Медведев насмехался над ними», — написала Карпен.
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