Рафаэль Надаль назвал турниры, в которых планирует принять участие
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, в каких турнирах планирует принять участие в ближайшее время.
«Мне нужно понаблюдать за состоянием своего тела в ближайшие несколько дней, а затем мы с командой всё проанализируем. Изначально в моё расписание входили турниры в Акапулько и Индиан-Уэллсе. Я бы сказал, что поеду в Индиан-Уэллс, если не будет никаких проблем. Что касается Акапулько, то время ещё есть. Турнир начнётся через три недели, посмотрим», — приводит слова 35-летнего Надаля журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».
Турнир категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) пройдёт с 21 по 27 февраля. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) состоится с 10 по 20 марта.
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