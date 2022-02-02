20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович встретится с президентом Сербии Александром Вукичем, сообщает издание B92. Встреча состоится 3 февраля в 10:00 по местному времени.
Напомним, Джокович не смог принять участия в Открытом чемпионате Австралии – 2022 из-за эпопеи с депортацией из страны по причине отсутствия вакцинации. Всё это время Вукич публично поддерживал соотечественника.
Чемпионом Australian Open — 2022 стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Это 21-й трофей испанца на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным рекордом в мужском теннисе. У швейцарца Роджера Федерера и Джоковича по 20 побед.
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