Федерер – о том, смотрел ли финал AO-2022: матч длился долго, а у меня так много детей

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, полностью ли смотрел финал Открытого чемпиона Австралии – 2022.

Напомним, испанец Рафаэль Надаль (6) в финале Australian Open – 2022 обыграл вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Матч длился более пяти часов. Это 21-й трофей испанца на турнирах «Большого шлема», что на данный момент является абсолютным рекордом в мужском теннисе.

«Матч длился так долго, у меня так много детей, поэтому я не могу уследить за каждым розыгрышем. Но я полностью включился под самый конец, было приятно наблюдать за этими эмоциями. Невозможно спокойно смотреть трансляцию, когда невероятная победа добывается с таким трудом.

Я первым порадуюсь, когда кто-то бьёт какие-либо рекорды, потому что я знаю, как это сложно.», — приводит слова Федерера Yahoo Sports.

У Федерера и его жены Мирки четверо детей – девочки-близняшки Майла-Роуз и Шарлин-Рива и вышеупомянутые сыновья-близнецы Лео и Ленни.