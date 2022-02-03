Кирьос высмеял одежду Винуса, который назвал его «балбесом» за поведение на AO-2022
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Чемпион Australian Open — 2022 в парном разряде австралиец Ник Кирьос ответил на критику его поведения, которая последовала от новозеландца Майкла Винуса. Винус, игравший в паре с немцем Тимом Пюцом, после проигрыша Кирьосу и Танаси Коккинакису, назвал Ника «полным балбесом».
«Я даже не считаю хоть какие-нибудь его слова актуальными. Во-первых, он был одет в то, что я бы надел только на вечеринку на Хэллоуин. Во-вторых, мы именно такой реакции и добивались. Здорово, что мы сделали комментарии Майкла Винуса смешными.
Я вообще не понимаю его претензий, потому что он никогда в жизни больше не сыграет в такой атмосфере. Он своим детям будет об этом рассказывать. Не знаю, от чего он такой кислый», — приводит слова Кирьоса Daily Mail.
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