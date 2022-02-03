Власти Сербии признали подлинность документов Новака Джоковича о перенесённом коронавирусе

Власти Сербии признали подлинности документов сербского теннисиста Новака Джоковича о том, что он переболел коронавирусом незадолго до въезда в Австралию для участия в Australian Open, сообщает NRK.
«Понятно, что Новака Джоковича несколько раз проверяли. Результаты от 16 и 22 декабря были действительными», — приводит оценку министерства здравоохранения Сербии NRK.
Первая ракетка мира Джокович не принял участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису из-за эпопеи с депортацией из страны по причине отсутствия вакцинации. Джокович прилетел в Австралию, получив медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Но власти страны посчитали, что у спортсмена не было достаточных оснований для этого. В итоге ему аннулировали визу и депортировали.
Чемпионом Australian Open — 2022 стал Рафаэль Надаль, обыгравший в финале вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева.
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