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Власти Сербии признали подлинность документов Новака Джоковича о перенесённом коронавирусе

Власти Сербии признали подлинность документов Новака Джоковича о перенесённом коронавирусе
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Власти Сербии признали подлинности документов сербского теннисиста Новака Джоковича о том, что он переболел коронавирусом незадолго до въезда в Австралию для участия в Australian Open, сообщает NRK.

«Понятно, что Новака Джоковича несколько раз проверяли. Результаты от 16 и 22 декабря были действительными», — приводит оценку министерства здравоохранения Сербии NRK.

Первая ракетка мира Джокович не принял участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису из-за эпопеи с депортацией из страны по причине отсутствия вакцинации. Джокович прилетел в Австралию, получив медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Но власти страны посчитали, что у спортсмена не было достаточных оснований для этого. В итоге ему аннулировали визу и депортировали.

Чемпионом Australian Open — 2022 стал Рафаэль Надаль, обыгравший в финале вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева.

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