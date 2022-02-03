Тони Надаль объяснил секрет успеха Рафаэля

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, по окончании Открытого чемпионата Австралии рассказал, чем его племянник отличается от представителей нового поколения.
«Новое поколение хочет и жаждет немедленно получать награды. Они сразу же расстраиваются, если у них что-то не получается. А за наименьший прогресс они ждут аплодисменты. Как Рафе удалось со всем справиться? Мой ответ прост: он к этому привык. Мой племянник практически всю жизнь готовился к тому, чтобы сталкиваться с трудностями. Я был очень требовательным тренером.
У него были обязательства: не жаловаться, выходить на корт в хорошем расположении духа, принимать тот факт, что сразу всё не будет получаться. Рафа принял все эти требования. Он не ломал ракетки на корте и тренировался дольше, чем было запланировано. Но даже с таким подходом не всё могло получиться. Однако Рафа всегда слушал и усваивал мои слова», — написал Тони Надаль в своей колонке на сайте El Pais.
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