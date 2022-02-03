Представлен официальный постер «Ролан Гаррос»

Организаторы «Ролан Гаррос» представили официальный постер турнира 2022 года. На нём изображён теннисист в ретростиле на грунтовом покрытии.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции по теннису — второй турнир «Большого шлема» в году. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович. В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:6), 6:2, 3:6, 2:6, 6:4.



Примечательно, что в 2022 году Джокович рискует пропустить соревнования. Ранее власти Франции ввели новые требования по вакцинации от коронавируса. Они обязывают участников турнира прививаться. По этой же причине Джокович, отказавшийся от вакцинации, пропустил Australian Open.