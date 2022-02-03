Роджер Федерер поделился мнением о Рафаэле Надале, который выиграл Australian Open

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер рассказал, что думает о 21-кратном победителе ТБШ, другом экс-лидере рейтинга ATP, испанце Рафаэле Надале. В минувшие выходные Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии, победив в финальном матче россиянина Даниила Медведева.
Федерер назвал испанского теннисиста прекрасным примером для подражания.
«Приятно было видеть его эмоции после победы, добытой в тяжёлом бою. Рафа говорил мне, что его тело не в порядке. А теперь он с трофеем Australian Open. Он прекрасный пример для подражания», — приводит слова Федерера Reuters, ссылаясь на Credit Suisse.
Рафаэль Надаль во второй раз выиграл Australian Open. Первый титул в Мельбурне он завоевал в 2009 году.
- 3 февраля 2022
-
09:37
-
09:30
-
07:42
-
07:17
-
06:52
-
05:00
-
01:34
-
00:59
-
00:30
- 2 февраля 2022
-
23:40
-
22:53
-
22:29
-
21:52
-
20:32
-
18:37
-
18:16
-
17:23
-
16:44
-
16:24
-
15:55
-
15:43
-
15:08
-
12:03
-
11:28
-
09:44
-
00:25
- 1 февраля 2022
-
23:08
-
20:58
-
18:22
-
16:31
-
14:16
-
13:18
-
11:18
-
10:45
-
09:41