Роджер Федерер поделился мнением о Рафаэле Надале, который выиграл Australian Open

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер рассказал, что думает о 21-кратном победителе ТБШ, другом экс-лидере рейтинга ATP, испанце Рафаэле Надале. В минувшие выходные Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии, победив в финальном матче россиянина Даниила Медведева.

Федерер назвал испанского теннисиста прекрасным примером для подражания.

«Приятно было видеть его эмоции после победы, добытой в тяжёлом бою. Рафа говорил мне, что его тело не в порядке. А теперь он с трофеем Australian Open. Он прекрасный пример для подражания», — приводит слова Федерера Reuters, ссылаясь на Credit Suisse.

Рафаэль Надаль во второй раз выиграл Australian Open. Первый титул в Мельбурне он завоевал в 2009 году.