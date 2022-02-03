Источник: Новак Джокович передумал и решил вакцинироваться из-за победы Надаля в финале AO

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович изменил свою позицию в отношении вакцинации. Об этом рассказал его биограф Даниэль Мукш. Ранее Джоковичу, который не желал вакцинироваться, пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии, на котором свой 21-й титул ТБШ завоевал бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.
«Из того, что я слышал от его окружения, — он собрался вакцинироваться. Возможно, на это повлиял итог финала Открытого чемпионата Австралии. Может, это 21-й титул Надаля на ТБШ заставляет его принять такое решение», — приводит слова Мукша Marca, ссылаясь на Heute.
Напомним, швейцарец Роджер Федерер также имеет 20 титулов на турнирах «Большого шлема». Ожидается, что он вернётся на мэйджоры не ранее Открытого чемпионата США.
- 3 февраля 2022
-
11:17
-
09:37
-
09:30
-
07:42
-
07:17
-
06:52
-
05:00
-
01:34
-
00:59
-
00:30
- 2 февраля 2022
-
23:40
-
22:53
-
22:29
-
21:52
-
20:32
-
18:37
-
18:16
-
17:23
-
16:44
-
16:24
-
15:55
-
15:43
-
15:08
-
12:03
-
11:28
-
09:44
-
00:25
- 1 февраля 2022
-
23:08
-
20:58
-
18:22
-
16:31
-
14:16
-
13:18
-
11:18
-
10:45