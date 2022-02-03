Синнер заразился коронавирусом, из-за чего не сыграет на турнире в Роттердаме

Итальянский теннисист Янник Синнер заразился коронавирусом. Об этом сообщил директор турнира в Роттердаме (Нидерланды) Рихард Крайчек. Ранее стало известно, что Синнер не выступит на турнире, его заменит француз Жо-Вильфрид Цонга, получивший уайлд-кард.



«Синнер не может приехать в Роттердам из-за заражения коронавирусом. Его заменит Цонга», — приводит слова Крайчека пресс-служба турнира.



Помимо Синнера, с турнира снялся россиянин Даниил Медведев. Он снялся с соревнований после того, как дошёл до финала Australian Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Примечательно, что успех на турнире в Роттердаме мог в дальнейшем вывести Медведева на первое место в рейтинге ATP. Ситуация в рейтинге зависела бы от участия в турнире первой ракетки мира серба Новака Джоковича и результатов самого Медведева



Джокович, пропустивший Australian Open, мог выступить на турнире в Роттердаме, но так и не подал заявку. При этом турнирный директор соревнований говорил, что с радостью даст уайлд-кард сербскому теннисисту.

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