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Карацев, посеянный под первым номером на турнире в Пуне, уступил в стартовом матче

Карацев, посеянный под первым номером на турнире в Пуне, уступил в стартовом матче
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Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире ATP-250 в Пуне (Индия). Россиянин, посеянный под первым номером, уступил в стартовом матче шведу Микаэлю Имеру со счётом 2:6, 6:7 (3:7).

Матч продолжался 1 час 36 минут. 15-я ракетка мира Карацев выполнил пять эйсов, сделал шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 163-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником шведского теннисиста станет победитель матча Юки Бхамбри (Индия) — Стефано Травалья (Италия).

Отметим, что Карацев, будучи первым номером посева, преодолел первый круг на Bye. Этот турнир стал первым для Карацева после Australian Open.

Пуна. 2-й круг
03 февраля 2022, четверг. 12:20 МСК
Аслан Карацев
15
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 3  
6 		7 7  
         
Элиас Имер
163
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
Комментарии
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