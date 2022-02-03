Карацев, посеянный под первым номером на турнире в Пуне, уступил в стартовом матче

Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире ATP-250 в Пуне (Индия). Россиянин, посеянный под первым номером, уступил в стартовом матче шведу Микаэлю Имеру со счётом 2:6, 6:7 (3:7).

Матч продолжался 1 час 36 минут. 15-я ракетка мира Карацев выполнил пять эйсов, сделал шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 163-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.



Следующим соперником шведского теннисиста станет победитель матча Юки Бхамбри (Индия) — Стефано Травалья (Италия).



Отметим, что Карацев, будучи первым номером посева, преодолел первый круг на Bye. Этот турнир стал первым для Карацева после Australian Open.