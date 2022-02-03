Тренер Надаля рассказал о травме, из-за которой испанец не доиграл прошлый сезон

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о травме стопы спортсмена. Из-за неё Надаль пропустил вторую часть прошлого сезона. Он восстановился лишь перед началом Australian Open и выиграл турнир, одолев в финале россиянина Даниила Медведева.



«Так получилось, что на грунте нагрузка меньше, там не такое воздействие на стопу. Но сейчас мы двигаемся шаг за шагом, не смотрим далеко вперёд, неизвестно, что будет завтра. На этой неделе у него всё было со стопой очень хорошо. Надеюсь, что проблемы уже в прошлом, но пока нельзя быть уверенным.



Понятно, что наша цель — «Ролан Гаррос». Это главный турнир для Рафаэля, но о нём мы подумаем позже. Дальше у нас Акапулько, Индиан-Уэллс и Майами. Будем думать о них», — цитирует Мойю Tennis.com.