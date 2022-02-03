Геннадий Орлов: Медведев вёл 2-0 в финале и стал дёргаться. Сам себя выводит из равновесия

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Медведев выиграл первые два сета, но проиграл следующие три партии.

«Мне, как и всем остальным, особенно россиянам, нравится Даниил Медведев. Это, бесспорно, звезда тенниса, он был близок к победе на Australian Open. Но для того, чтобы побеждать, необходимо показывать психологическую устойчивость. Он всё-таки нервничал. Повёл 2:0 — надо было как-то поспокойнее, а он начал дёргаться. Потом начали его провоцировать, он реагировал на крики, судье что-то говорил.

Медведев сам себя выводит из психологического равновесия. Теннис — игра, требующая просто железных нервов. Ему этого не хватает, причём это уже не первый такой турнир, где он мог быть победителем. Если смотреть выступления Даниила в этом турнире, то он, к сожалению, те матчи, которые даже вытаскивал, должен был спокойнее проходить. Эта вот нервозность по ходу игр ему мешает. Но он такого уровня, на него работают и тренеры, и психологи. Думаю, он всё-таки дотянется до самых вершин.

Ну а Надаль — потрясающий. 21-я победа — что тут говорить? Если бы не выдворение Джоковича из Австралии, Медведев мог бы не дойти до финала. Те ребята постабильнее», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».