Судья, дисквалифицировавший Джоковича на US Open 2020, забанен на год за нарушения кодекса

Известный теннисный судья, главный арбитр US Open Сёрен Фримель дисквалифицирован на 12 месяцев за неэтичное поведение и злоупотребление полномочиями.

Фримель отсутствовал на официальных турнирах с момента подготовки к Уимблдону-2021 якобы по личным причинам. Но, как сообщает The Telegraph, стало известно, что Фримель был отстранён от деятельности 19 июня 2021 года после того, как другой молодой судья выдвинул Фримелю обвинения. Все они касались его поведения с коллегами.

В позиции главы судейского корпуса Международной федерации тенниса Фримель неоднократно нарушал кодекс. Это подтвердило проведённое расследование. Примерами были приведены четыре различных случая, которые произошли в период с 2011 по 2015 год, и все они касались одного и того же молодого судьи. Расследование основывалось на интервью с несколькими источниками.

Комиссия установила, что Фримель нарушил три пункта кодекса: статью 13: «Судьи не должны совершать нечестные, непрофессиональные, преступные или неэтичные действия», и статью 14: «Судьи не должны злоупотреблять своим служебным положением или властью, а также не должны ставить под угрозу психологическое, физическое или эмоциональное благополучие других судей, игроков или персонала турнира».

Напомним, в сентябре 2020 года Сёрен Фримель, будучи главным судьёй US Open, дисквалифицировал серба Новака Джоковича за попадание мячом в арбитра на линии в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.