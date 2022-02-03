Доминик Тим снялся ещё с трёх турниров из-за проблем с рукой

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим снялся с трёх турниров в Южной Америке. Среди них: турнир категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который стартует 7 февраля, соревнования в Рио-де-Жанейро (Бразилия, 14 февраля) и в Сантьяго (Чили, 21 февраля). Тим недовосстановился после травмы руки.

В сезоне-2021 28-летний Тим провёл 18 матчей, в которых одержал девять побед. С середины мая по июнь Доминик потерпел четыре поражения подряд, после чего получил разрыв сухожилия. В середине августа Тим заявил о досрочном завершении сезона. В Кордове Доминик должен был вернуться в тур, он был посеян под вторым номером, но снялся с соревнований. Теперь австриец планирует вернуться в тур в марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Тим пропустил старт текущего сезона, в том числе Открытый чемпионат Австралии — 2022, победителем которого стал испанец Рафаэль Надаль.