Анастасия Гасанова: в этом году буду пытаться пробиться в первую сотню рейтинга WTA

Российская теннисистка Анастасия Гасанова, которая сейчас является 129-й ракеткой мира, по итогам года намерена пробиться в первую сотню рейтинга WTA.



«В прошлом году моей целью был стать игроком топ-150. Хотя в начале прошлого года речь шла пока только о топ-200. В общем, я решила ставить перед собой какие-то маленькие цели и шаг за шагом их достигать. В итоге я всё-таки пробилась в топ-150, это стало для меня такой хорошей точкой отсчёта. В этом году буду пытаться пробиться в топ-100», — цитирует 22-летнюю уроженку Саратова официальный сайт теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy.



В начале этого года Гасанова обыграла на турнире в Аделаиде экс-третью ракетку мира, украинку Элину Свитолину.



«Начало этого года и победа над столь именитой соперницей дали мне ещё больше веры в себя и понимание своей игры. Потому что весь прошлый год я буквально искала себя, искала свой теннис. И сейчас, в этом году, с первого же матча удалось это реализовать. Как правило, после таких матчей, когда чувствуешь напряжение от первого до последнего мяча – а с топовыми игроками это всегда так – поэтому на следующий день очень тяжело себя морально настроить», — добавила Анастасия Гасанова.



Турнир под эгидой WTA в Санкт-Петербурге пройдёт с 5 по 13 февраля. Его действующей победительницей является россиянка Дарья Касаткина.