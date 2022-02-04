Корретха: если Надаль наберёт хорошую форму, то его будет очень сложно победить на «РГ»

Бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха поделился мнением о победе испанца Рафаэля Надаля на Australian Open. Надаль выиграл турнир «Большого шлема» в 21-й раз в карьере, установив новый рекорд. По мнению Корретхи, эта победа послужит мотивацией для Рафаэля.



«У меня нет сомнений, что для Рафы это станет невероятной мотивацией для настоящего и будущего. Он выиграл Australian Open, это должно придать ему новое дыхание перед «Ролан Гаррос».



Ему не надо участвовать в 10 крупных турнирах перед «Ролан Гаррос». Нужно просто сыграть там, где он хочет, после чего можно в прекрасном состоянии отправляться в Париж, чтобы выиграть ещё один турнир.



На мой взгляд, если Надаль будет в хорошей форме, то победить его будет крайне сложно. Но впереди ещё много месяцев. Нужно идти шаг за шагом, всё может поменяться в одну минуту», — цитирует Корретху TennisWorld USA.

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