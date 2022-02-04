Дарья Касаткина снялась с турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге
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22-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина не примет участия в турнире категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. Он состоится с 7 по 13 февраля.
Отметим, что Касаткина является действующей чемпионкой турнира. В основной сетке вместо неё сыграет 58-я ракетка мира из Румынии Жаклин Кристиан.
В основной сетке турнира из представительниц России остались Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова. Вера Звонарёва и Камилла Рахимова получили уайлд-кард.
Напомним, на завершившемся Открытом чемпионате Австралии Касаткина не сумела пробиться в 1/8 турнира. В матче третьего круга Касаткина (25) проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек (7) со счётом 2:6, 3:6.
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