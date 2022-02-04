Бублик одолел Баутиста-Агута и вышел в полуфинал турнира в Монпелье

35-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

В четвертьфинальном раунде Бублик (6) в тяжелейшей борьбе одолел второго сеяного испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Бублик 26 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. На счету Баутиста-Агута — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

За право выйти в финал соревнований Бублик сразится с сербом Филипом Краиновичем (5).

Действующим чемпионом турнира в Монпелье является бельгиец Давид Гоффен.

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