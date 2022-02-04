Даниил Медведев: больше никакого тенниса! Моя подготовка к Формуле-1 официально началась!

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал в «Твиттере» совместные фото с гонщиками Даниилом Квятом и Алексом Албоном. Теннисист похвастался именным комбинезоном.

«Больше никакого тенниса! Моя подготовка к Формуле-1 официально началась!» — подписал фотографии Медведев.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

Ранее Квят также опубликовал фото с Медведевым, заявив, что он знакомит соотечественника с гонками на картах.

Ранее в финальном матче Australian Open — 2022 Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. По ходу встречи австралийская публика откровенно радовалась неудачам россиянина и свистела между первой и второй подачей. На пресс-конференции Даниил эмоционально высказался о случившемся.