«Он — моя мотивация». М. Имер — о выходе в полуфиналы разных турниров ATP с братом Элиасом

Шведский теннисист Микаэль Имер высказался об успехе брата Элиаса на турнире категории ATP-250 в Пуне (Индия).
«В общем и целом, он — моя большая мотивация. То, как он ведёт себя в повседневной жизни — это лучшая мотивация для меня. Конечно, бонусом является то, если у него есть успехи в чём-либо. Просто быть рядом с ним каждый день — это невероятно», — сказал Микаэль в видео, выложенном в твиттер-аккаунте Tennis TV.
При этом сам Микаэль пробился в полуфинал другого турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Там он сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Адриан Маннарино (Франция). Ранее на турнире Микаэль оказался сильнее французов Корентена Муте, Гаэля Монфиса и Ришара Гаске.
Элиас Имер в полуфинале турнира в Пуне сразится с португальцем Жоау Соузой. При этом на пути к этой стадии Имер обыграл первого номера посева, россиянина Аслана Карацева.
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