Зверев вышел в полуфинал турнира в Монпелье, отдав сопернику лишь один гейм

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Монпелье. В четвертьфинале Зверев обыграл представителя Франции Адриано Маннарино со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность встречи составила 51 минуту. За это время Зверев сделал 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 5 двойных ошибок.

В полуфинале турнира Зверев сыграет со шведом Микаэлем Имером, который в своем четвертьфинальном матче одержал победу над французом Гаэлем Монфисом.

Турнир в Монпелье проходит с 31 января по 6 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет € 427 тыс. Действующим победителем турнира является бельгиец Давид Гоффен, который в финальном матче прошлого года обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.