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Зверев вышел в полуфинал турнира в Монпелье, отдав сопернику лишь один гейм

Зверев вышел в полуфинал турнира в Монпелье, отдав сопернику лишь один гейм
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Монпелье. В четвертьфинале Зверев обыграл представителя Франции Адриано Маннарино со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность встречи составила 51 минуту. За это время Зверев сделал 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 5 двойных ошибок.
В полуфинале турнира Зверев сыграет со шведом Микаэлем Имером, который в своем четвертьфинальном матче одержал победу над французом Гаэлем Монфисом.

Турнир в Монпелье проходит с 31 января по 6 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет € 427 тыс. Действующим победителем турнира является бельгиец Давид Гоффен, который в финальном матче прошлого года обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.

Монпелье. 1/4 финала
05 февраля 2022, суббота. 00:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Адриан Маннарино
58
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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