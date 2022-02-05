Зверев вышел в полуфинал турнира в Монпелье, отдав сопернику лишь один гейм

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Монпелье. В четвертьфинале Зверев обыграл представителя Франции Адриано Маннарино со счётом 6:1, 6:0.
Продолжительность встречи составила 51 минуту. За это время Зверев сделал 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 5 двойных ошибок.
В полуфинале турнира Зверев сыграет со шведом Микаэлем Имером, который в своем четвертьфинальном матче одержал победу над французом Гаэлем Монфисом.
Турнир в Монпелье проходит с 31 января по 6 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет € 427 тыс. Действующим победителем турнира является бельгиец Давид Гоффен, который в финальном матче прошлого года обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.
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