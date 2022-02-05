Тренер Надаля высказался о нежелании Джоковича вакцинироваться

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.
«Я не думаю, что 21-й титул «Большого шлема» Надаля вынудит Джоковича сделать прививку. Если Джокович не сделает прививку, то рискует снова не сыграть почти ни в одном турнире «Большого шлема». Рискует отказаться от той карьеры, ради которой он так усердно работал», — приводит слова Мойя Tennis World USA.
Джокович так и не смог принять участия в Australian Open. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации.
Победителем турнира стал Рафаэль Надаль, который в финале обыграл Даниила Медведева.
- 5 февраля 2022
-
03:17
-
01:29
-
00:55
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:27
-
22:40
-
20:57
-
18:55
-
18:53
-
18:30
-
15:08
-
09:03
-
08:47
- 3 февраля 2022
-
20:43
-
19:48
-
19:05
-
16:04
-
15:37
-
15:23
-
14:09
-
13:27
-
13:17
-
13:03
-
12:45
-
12:10
-
12:03
-
11:17
-
09:37
-
09:30
-
07:42
-
07:17
-
06:52
-
05:00
-
01:34
-
00:59