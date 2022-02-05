Тренер Надаля высказался о нежелании Джоковича вакцинироваться

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Я не думаю, что 21-й титул «Большого шлема» Надаля вынудит Джоковича сделать прививку. Если Джокович не сделает прививку, то рискует снова не сыграть почти ни в одном турнире «Большого шлема». Рискует отказаться от той карьеры, ради которой он так усердно работал», — приводит слова Мойя Tennis World USA.

Джокович так и не смог принять участия в Australian Open. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации.

Победителем турнира стал Рафаэль Надаль, который в финале обыграл Даниила Медведева.