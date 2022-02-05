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Карацев и Хачанов узнали соперников по турниру в Роттердаме, Рублёв ждёт квалифая

Карацев и Хачанов узнали соперников по турниру в Роттердаме, Рублёв ждёт квалифая
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Российские теннисисты Аслан Карацев и Карен Хачанов узнали соперников по первому кругу турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдет с 7 по 13 февраля.

Посеянный под седьмым номером Карацев, занимающий 15-е место в мировом рейтинге, на старте турнира встретится с 62-й ракеткой мира, представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, получившим уайлд-карт от организаторов.

Карен Качанов, который находится на 27-й строчке мирового рейтинга, в первом круге сыграет с 65-й ракеткой мира, представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Посеянный на турнире в Роттердаме под вторым номером россиянин Андрей Рублёв, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, в первом раунде встретится с победителем квалификации, который пока не определён.

Под первым номером на турнире в Роттердаме, с полной сеткой которого можно ознакомиться здесь, посеян представитель Греции Стефанос Циципас.

Ранее стало известно, что в Роттердаме не выступит лидер мужского тенниса России, вторая ракетка мира Даниил Медведев.

Действующим победителем этого турнира является Андрей Рублёв.

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