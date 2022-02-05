Даррен Кэхилл: 21-й «Большой шлем» Надаля мотивирует Джоковича

Австралийский теннисист и тренер Даррен Кэхилл считает, что в ближайшие несколько лет серб Новак Джокович продолжит демонстрировать высокий уровень игры, а завоёванный Рафаэлем Надалем 21-й титул «Большого шлема» станет для него дополнительной мотивацией.
«Послушайте, если Новак вернётся, то, я думаю, мы сможем говорить о том, что Рафаэль Надаль и он поедут во Францию (на «Ролан Гаррос») в качестве софаворитов. Конечно, нужно уметь побеждать Рафу в пяти сетах на грунте, и мы видели, как это бывает непросто, но Джокович в последние годы был чертовски впечатляющим», — приводит слова Кэхилла Tennis World.
По словам Даррена Кэхилла, то, что Рафаэль Надаль выиграл Australian Open, завоевав свой 21-й титул «Большого шлема» в карьере, будет дополнительно мотивировать Джоковича: «Я думаю, что Новак использует это, чтобы разжечь огонь, с которым он всегда играл. Считаю, что он всё ещё пытается улучшить свою игру, и я думаю, что мы ещё увидим невероятный уровень Новака в ближайшие пару лет».
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